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НовостиОбщество20 марта 2023 7:56

Клишас предложил настаивающим на возвращении смертной казни предоставить план действий вместо громких заявлений

Он также напомнил позицию председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина о том, что мораторий может быть снят только после принятия новой конституции
Мила ГЕНЬ
Клишас предложил настаивающим на возвращении смертной казни предоставить план действий вместо громких заявлений

Клишас предложил настаивающим на возвращении смертной казни предоставить план действий вместо громких заявлений

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас иронично отметил, что авторам идеи возвращения смертной казни стоит предоставить план действий, если в нем есть что-то, кроме громких заявлений. Он напомнил, что в Конституционном суде РФ считают, что такой поворот истории возможен только, если будет принята новая конституция.

Ранее лидер «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов заявил, что партия планирует настаивать на введении смертной казни для террористов и педофилов. Слова депутата прокомментировал Клишас в своем Telegram-канале.

— Тут собираются «настаивать на введении смертной казни для убийц детей и террористов», хотелось бы понять план действий инициаторов возвращения смертной казни (если, конечно, этот план из громких заявлений и не состоит), — написал сенатор.

Андрей Клишас напомнил, что позиция председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина заключается в том, что вернуть смертную казнь в России можно только в случае принятия новой конституции.

Против снятия моратория неоднократно высказывался и президент России Владимир Путин.