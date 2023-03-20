Клишас предложил настаивающим на возвращении смертной казни предоставить план действий вместо громких заявлений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас иронично отметил, что авторам идеи возвращения смертной казни стоит предоставить план действий, если в нем есть что-то, кроме громких заявлений. Он напомнил, что в Конституционном суде РФ считают, что такой поворот истории возможен только, если будет принята новая конституция.

Ранее лидер «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов заявил, что партия планирует настаивать на введении смертной казни для террористов и педофилов. Слова депутата прокомментировал Клишас в своем Telegram-канале.

— Тут собираются «настаивать на введении смертной казни для убийц детей и террористов», хотелось бы понять план действий инициаторов возвращения смертной казни (если, конечно, этот план из громких заявлений и не состоит), — написал сенатор.

Андрей Клишас напомнил, что позиция председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина заключается в том, что вернуть смертную казнь в России можно только в случае принятия новой конституции.

Против снятия моратория неоднократно высказывался и президент России Владимир Путин.