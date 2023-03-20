Полиция нашла несколько мешков с наркотиками у жителя Ставрополья

Мужчине грозит до 10 лет тюремного заключения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье в доме 52-летнего мужчины обнаружили несколько мешков с наркотиками. Об этом сообщает NewsTracker со ссылкой на Антинаркотическую комиссию Ставропольского края.

Крупную партию наркотиков обнаружили у жителя хутора Чепурка Александровского округа в ходе проверки поступившей информации о его причастности к незаконному обороту наркотиков. В доме у мужчины нашли и изъяли мешки с высушенными растениями серо-зеленого цвета. Экспертиза показала, что изъятое является марихуаной. Общий вес изъятого вещества составил без малого 7,5 килограммов.

Несостоявшегося «садовода» доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном и заявил, что хранил запрещенные вещества исключительно для личного потребления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотиков в крупном размере». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.