Опубликовано меню обеда Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве Фото: REUTERS

Фотография меню обеда президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина появилась в сети.

В меню вошли закуска из дальневосточных продуктов, блины с перепелкой и грибами, уха из стерляди с расстегаем, шербет из граната, печорская нельма с овощами или оленина с вишневым соусом и десерт «Павлова».

Как писал сайт KP.RU, Путин в ходе встречи с китайским лидером заявил, что КНР сделал колоссальный рывок в своем развитии. Кроме того, российский лидер отметил, что Москва внимательно ознакомился с планом Пекином по урегулированию украинского кризиса, отметив, что в ходе переговоров они обсудят данный вопрос.

В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что ему «очень приятно» по приглашению Путина снова посетить Россию с государственным визитом. Напомним, председатель КНР прибыл в Россию в понедельник, 20 марта, с рабочим визитом.