Си Цзиньпин сообщил, что всегда называет Путина своим дорогим другом Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 20 марта, заявил, что всегда называет Путина своим дорогим другом.

«Уважаемый президент Путин, я называю вас всегда моим дорогим другом», - заявил председатель КНР, отметив, что ему «очень приятно» по приглашению российского президента в очередной раз посетить Россию с государственным визитом.

Си Цзиньпин также отметил, что сразу после переизбрания председателем КНР в качестве своего первого зарубежного визита он выбрал именно Россию.

Как писал сайт KP.RU, Путин в ходе встречи с Си Цзиньпином заявил, что Китай сделал колоссальный рывок в своем развитии. По tего словам, в КНР была создана «весьма эффективная система развития экономики и укрепления государства». Российский лидер также выразил уверенность, что под руководством этого председателя страна «сделает шаги вперед в своем развитии».