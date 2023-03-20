Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Россию 20 марта 2023 года

Си Цзиньпин Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Россию в понедельник, 20 мара, с государственным визитом. Его самолет приземлился в московском аэропорту Внуково около 12:59 мск.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрия Песков, встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР начнется в Большом Кремлевском дворце в 15:00,

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера сообщал, что председатель КНР посетит Российскую Федерацию в период с 20 по 22 марта 2022 года по приглашению президента России.

Как писал сайт KP.RU, представитель Кремля уточнил, что Путин и Си Цзиньпин на предстоящей встрече в Большом Кремлевском дворце собираются обсудить украинский кризис. Сообщалось, что российский президент намерен дать исчерпывающие разъяснения, которые позволят узнать о нюансах ситуации на Украине из первых уст. Кроме того, сообщалось, что основной упор в своей беседе лидеры сделают на мирном плане КНР.