Путин заявил, что Китай сделал колоссальный рывок в своем развитии Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Китай сделал колоссальный рывок в своем развитии, отметив, что Москва даже немножко завидует.

«Китайский народ и его представители оценили вашу работу за предыдущее десятилетие. За последние годы Китай сделал колоссальный рывок в своем развитии. Во всем мире это вызывает неподдельный интерес и мы даже немножко вам завидуем», - заявил российский лидер.

Путин отметил, что в Китае была создана «весьма эффективная система развития экономики и укрепления государства», которая «намного более эффективна, чем в других странах», что является очевидным фактом. Российский президент выразил уверенность, что под руководством Си Цзиньпина «Китай сделает шаги вперед в своем развитии».

Напомним, председатель КНР прибыл в Россию сегодня, 20 марта, с государственным визитом. Как писал сайт KP.RU, он приземлился в московском аэропорту Внуково около 12:59 мск.