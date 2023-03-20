Экс-советник президента США считает, что ордер МУС на “арест” Путина затруднит мирное решение конфликта на Украине

Джон Болтон считает Международный суд в Гааге в целом нелегитимным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью каналу Sky News заявил, что недавние действия Международного уголовного суда могут осложнить мирное урегулирование украинского кризиса.

Болтон отметил, что Гаагский суд в целом нелегитимен, так как действует без конституционных рамок, что крайне опасно и потенциально препятствуют дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, ордер на арест Владимира Путина очевидно уменьшает вероятность того, что российский лидер на них согласится.

Болтон считает, что законные основания для выдачи ордера на арест российского президента могут быть только у Украины, но подобный инцидент стал бы контрпродуктивным и способствовал бы лишь укреплению авторитета Владимира Путина в России.

Сайт KP.RU ранее уже приводил слова Болтона о том, что решение МУС об «аресте» Путина является нелегитимным, призывал США не сотрудничать с этим судом, а также заявлял, что от его решений ничего не изменится.