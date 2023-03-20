Невролог Комаров назвал наиболее опасные при головной боли препараты Фото: Shutterstock

Невролог Александр Комаров назвал несколько популярных препаратов наиболее опасными при головной боли. Врач посоветовал не принимать нестероидные противовоспалительные средства, так как ситуация может стать только хуже.

Как заявил в разговоре с NEWS.ru Александр Комаров, все препараты группы нестероидных противовоспалительных средств опасны при головной боли. К ним относятся ряд лекарств, которые можно встретить в домашних аптечках.

— Нельзя принимать нестероидные противовоспалительные препараты при головной боли, связанной с артериальной гипертензией, а именно индометацин, вольтарен, анальгин, нурофен. На короткий промежуток времени они будут снимать симптом, но потом в разы больше ухудшат состояние, чем было до этого, — пояснил невролог.

Ранее специалист рассказал, какие продукты нельзя есть при головной боли, чтобы не усугубить ситуацию. Так, в черный список попала пища с высоким содержанием соли и кофеиносодержащие напитки.