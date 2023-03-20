Психиатр Каторгин предупредил о весеннем обострения у психически нестабильных людей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Весной обычно обостряются все хронические заболевания, в том числе психиатрические отклонения. Врач-психиатр Владимир Каторгин дал советы, как распознать человека, у которого проблемы и посоветовал, как вести себя с такими людьми.

Насторожить должна реакция, не являющейся обычной моделью поведения: вычурность, неожиданный смех, истерика, плач, срывы или раздражение.

Лучше всего не реагировать на особенности поведения людей с отклонениями и вести себя как со здоровым человеком, не провоцировать. Чтобы избежать конфликта, нужно поддерживать разговор только на нейтральные темы. А еще не оставаться один на один с таким человеком, в окружении людей будет безопаснее.

Сложность в том, что спрогнозировать реакцию больного человека невозможно, так как агрессия может проявиться в любой момент.

Врач также напомнил, что весной обостряются не только сильные расстройства, но и испытывают сложности те, кто подвержен депрессиям.

Если в окружении есть такой человек, то нужно аккуратно поинтересоваться его состоянием, узнать, не забросил ли он терапию.

- Такие пациенты часто не рассказывают о своих симптомах, в том числе о суицидальных мыслях, что может быть опасно. Но будьте готовы, что реакция может быть неадекватной - раздражение, злоба и агрессия, – отметил собеседник «Абзаца».

Врач отметил, что стоит внимательно следить за близкими и при появлении странностей, советовать им обратиться к врачу. Также в вопросах психического здоровья важно не забывать про режим дня: вовремя ложиться спать, соблюдать правила здорового питания и сократить потребление алкоголя.