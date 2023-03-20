Названы неочевидные симптомы рака прямой кишки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-хирург, колопроктолог, онколог Ирина Скоркина рассказала, что рак толстой кишкина ранней стадии не имеет явных симптомов. Однако некоторые признаки могут указывать на то, что болезнь развивается. Список неявных симптомов врач перечислила в разговоре с Газетой.ru.

Так, насторожиться нужно, если появились боли и спазмы в животе. Также болезнь могут сопровождать запор и диарея. Заподозрить рак можно и из-за наличия крови в стуле.

Еще менее очевидными симптомами являются потеря веса и аппетита. Если какие-то из этих признаков появляются, стоит записаться к врачу и пройти обследование, заключила врач.

Онколог Дмитрий Решетов в беседе с Life.ru перечислил неожиданные предвестники рака кожи: кофейные пятна и маленькие долго незаживающие ранки.

Ученые постоянно ищут новые методы борьбы с онкологией. Так, в Пущине удалось придумать инновационный препарат, который планируют вывести на рынок в 2029 году. Об этом сообщил телеканал «360».