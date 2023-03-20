Беспилотник врезался в линию электропередачи в подмосковном Щелково Фото: Telegram-канал администрации городского округа Щелково

В подмосковном Щелково беспилотный летательный аппарат врезался в линию электропередачи (ЛЭП), сообщила администрация городского округа.

«В 11:48 поступила информация о беспилотном летающем аппарате, врезавшимся в ЛЭП. Место происшествия оперативно было оцеплено. Дрон был оборудован стандартным набором функций, взрывчатых веществ не обнаружено», – сказано в Telegram-канале администрации.

В результате инцидент никто не пострадал, ЛЭП не повреждена.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе в Черное море вблизи берегов Крыма упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. Минобороны России назвало причиной падения дрона переход в неуправляемый полет с потерей высоты в результате резкого маневрирования. Отдельно в ведомстве отметили, что против американского беспилотника не применялось вооружение и российские силы не вступали с ним в контакт.