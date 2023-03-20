Эксперты описали роль Китая в урегулировании конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай может стать геополитическим посредником в переговорах между Россией и Украиной, считает политический аналитик Александр Асафов. Как рассказал эксперт изданию Lenta.ru. Lenta.ru. об этом свидетельствует мирный план КНР, визит Си Цзиньпина в Россию и его желание лично побеседовать с Владимиром Зеленским.

Аналитик Асафов считает, что Китай заинтересован в мире, потому что в такой ситуации больше возможностей для экономического развития, а украинский конфликт этому мешает. Эксперт допустил, что у Си Цзиньпина может получиться задуманное.

Александр Асафов также отметил, что по реакции Владимира Путина можно судить, что варианты, предложенные ему китайским лидером, обсуждаемы. Поэтому вопрос остается открытым только из-за украинской стороны и США, которые противятся мирному урегулированию конфликта.

«Известия» писали также, что эксперты приходят к выводу о росте шансов к переговорам.

При этом другие аналитики заняты тем, как Запад реагирует на укрепление отношений Китая и России. В Канаде предложили создать международный альянс против этих двух держав. Политолог Иван Мезюхо объяснил телеканалу «360», почему идея не будет успешной.