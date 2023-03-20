92-летний медиамагнат Руперт Мердок женится спустя полгода после четвертого развода Фото: REUTERS

Медиамагнат и председатель Fox Corporation Руперт Мердок помолвлен с 66-летней капелланом полиции Энн Лесли Смит, об этом сообщили в газете New York Post.

«92-летний Руперт Мердок не смог долго жить холостяцкой жизнью и решил снова связать себя узами брака», - сообщили в статье.

Издание уточнило, что менее года назад миллиардер развелся с четвертой женой Джерри Холл.

В публикации пояснили, что возлюбленной миллиардера стала 66-летняя экс-священнослужительница полиции Сан-Франциско Энн Смит.

«Пара сблизилась из-за общих увлечений медиабизнесом и виноделием», - приводит издание слова неназванного источника.

Свадьба запланирована на конец лета текущего года, этот брак станет для Мердока пятым, с последней супругой, моделью Джерри Холл, он прожил вместе шесть лет, подчеркнули в газете.

Напомним, бизнесмен Руперт Мердок является одним из богатейших людей планеты - его состояние оценивается в 17,7 млрд долларов.

Как писал сайт KP.RU, в феврале 2012 года произошел скандал, после которого сыну медиамагната Руперта Мердока, Джеймсу Мердоку, все-таки пришлось уйти из правления компании News International, которая является частью мировой корпорации своего отца.

До последнего момента Джеймс Мердок занимал четыре руководящих поста в компании.

Без сомнения резкий поворот в карьере младшему Мердоку пришлось совершить после скандала с прослушкой знаменитостей. После чего и канул в лета воскресный таблоид News of the World, который был закрыт в результате скандала.

До сих пор копы расследуют несколько случаев профессиональных злоупотреблений журналистов News International. Сейчас полицейских больше всего интересуют случаи «прослушки» и дача взятки сотрудникам полиции для получения информации.