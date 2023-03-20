В Крыму в районе Джанкоя ПВО сбила украинский беспилотник Фото: Юлия МАРКИНА

В Крыму в районе Джанкоя российская ПВО сбила украинский беспилотник, об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«В районе Джанкоя отработала ПВО. По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин», - заявил Аксенов.

По его данным, один человек ранен. На место выехал зампредседателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко.

Аксенов пояснил, что последствия сейчас оцениваются, будут приняты решения о компенсациях.

Как писал сайт KP.RU, 16 марта 2023 года беспилотник ВСУ был сбит в Сакском районе, об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сегодня в Сакском районе силами ПВО был сбит беспилотник ВСУ», - написал Аксенов в своем Telegram

Глава региона подчеркнул, что ситуация находится под контролем, Крым остается под надежной защитой российских военных.