Украинский военнопленный рассказал о дефиците вооружения НАТО у обычных солдат Фото: REUTERS

Обычные украинские солдаты сейчас не видят на позициях вооружения стран НАТО, об этом рассказал журналистам военнопленный украинской 54-й бригады Евгений Иванников.

«Вот это все я вижу только по телевизору. Куда оно идет (иностранное оружие – ред.)? Может, в эти ССО (силы спецопераций Украины – прим.)», - сообщил Иванников.

По его словам, они были в Тернополе, были под Киевом, в Александровке. Нигде я этого не видел. Где-то же оно есть, раз его дают и показывают.

Военнослужащий подчеркнул, что «нам не хватает, а там (у сил спецопераций - ред.) избыток. …Мы пришли на позиции (под Белогоровкой в ЛНР – ред.), думали, там есть. …Ни РПГ, ни пулеметов».

Как писал сайт KP.RU, 20 марта 2023 года Минобороны РФ в сводке сообщило, что за прошедшие сутки российские военные уничтожили на Донецком направлении более 245 военных ВСУ.

Также на этом направлении был выведен из строя один танк, три бронированных машины, три пикапа и одна машина РСЗО «Град».

По данным ведомства, за прошедшие сутки суммарные потери противника в живой силе превысили 490 бойцов.

Российские военные поразили 82 артиллерийский подразделения, сбили один вертолет ВСУ, а также перехватили пять ракет РСЗО и семь беспилотников.