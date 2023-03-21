Жозеп Боррель: ЕС не имеет информации о планах Китая поставлять оружие России Фото: REUTERS

Глава евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что у ЕС нет информации о поставках или планировании поставок Китаем оружия России.

«У меня нет никаких доказательств того, что Китай поставлял оружие России», - сообщил Боррель.

По словам чиновника, у него нет никаких доказательств, что Китай планирует поставки оружия России.

«Если бы Китай поставлял оружие, это стало бы известно», - заявил глава евродипломатии.

Как писал сайт KP.RU, сегодня Жозеп Боррель заявил, что страны – члены Европейского союза согласовали поставку Киеву одного миллиона единиц снарядов на два миллиарда евро на ближайшие 12 месяцев.

Ранее глава евродипломатии Боррель заявил, что Запад может не прийти к договоренностям о планах поставки боеприпасов Киеву в ближайшее время.

Он напомнил, что план поставок состоит из трех шагов, суммарный объем помощи должен составить 2 миллиарда евро.

Он выразил надежду, что на грядущей встрече Министерства иностранных дел и Министерства обороны западных союзников придут к соглашению.