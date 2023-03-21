Bloomberg: Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС об ордере МУС на арест Путина Фото: REUTERS

Венгрия заблокировала совместное заявление государств-членов ЕС о выдаче международного ордера на «арест» президента России Владимира Путина, об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Вето Будапешта означало, что главный дипломат ЕС Жозеп Боррель вместо этого опубликовал заявление от своего имени, «принимая к сведению» решение МУС», - говорится в статье.

Как писал сайт KP.RU, 17 марта 2023 года непризнаваемый Россией Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, выдал «ордер на арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Мария Захарова заявила, что решения данного суда не имеют никакого значения для Российской Федерации.

Она отметила, что Россия не обязана соблюдать требования МУСа потому, что Кремль не является участником Римского статуса. «Ордеры» на арест, выдаваемые Гаагским МУС, для нашей страны юридически ничтожны.