Российский Су-35 сопроводил бомбардировщики В-52 ВВС США над Балтикой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Су-35 вылетал для перехвата двух стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США над Балтийским морем, об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.

«20 марта 2023 года радиолокационными средствами дежурных по ПВО сил Западного военного округа над акваторией Балтийского моря были обнаружены две воздушные цели, выполняющие полет в направлении государственной границы РФ», - заявили в Центре.

В ведомстве уточнили, что цели классифицированы как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США.

Минобороны подчеркнуло, что иностранные военные самолеты не нарушили государственную границу России.

Как писал сайт KP.RU, 14 марта 2023 года над Черным морем: российский истребитель Су-27 якобы сбил большой американский ударно-разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper.

Минобороны РФ заявило, что американский БПЛА «с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства», установленного из-за СВО.

Пару истребителей ВКС РФ подняли для идентификации нарушителя, они не применяли вооружение и не вступали с ним в контакт, отметили в ведомстве.