Премьер Мишустин проведет встречу с Си Цзиньпином 21 марта 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Премьер России Мишустин проведет встречу 21 марта 2023 года с Си Цзиньпином», - заявил Ушаков.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Москве завершились неформальные переговоры президента России Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, которые продолжались почти 4,5 часа.

Во вторник, 21 марта, лидеры России и Китая проведут полноформатные переговоры.

Напомним, 20 марта 2023 года в Москву с трехдневным государственным визитом прибыл китайский лидер Си Цзиньпин. Это первая заграничная поездка Си Цзиньпина после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялись неформальная встреча и ужин с президентом РФ Владимиром Путиным.