Советник главы Крыма Олег Крючков: Все сбитые над Джанкоем БПЛА были нацелены в гражданские объекты Фото: соцсети

Все сбитые над Джанкоем украинские беспилотники целили в гражданские объекты, об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Все беспилотники целили в гражданские объекты», - заявил Крючков.

Он отметил, что «один сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Никаких военных объектов рядом нет. Остальные сбиты над жилыми районами».

Советник подчеркнул, что кроме взрывчатки, в каждом (БПЛА – прим.) была шрапнель.

Как писал сайт KP.RU, 20 марта 2023 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Джанкоя российская ПВО сбила украинский беспилотник.

«В районе Джанкоя отработала ПВО. По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин», - заявил Аксенов.

По его данным, один человек был ранен. На место выезжал зампредседателя Совета министров Республики Михайличенко.

Аксенов пояснил, что последствия сейчас оцениваются, будут приняты решения о компенсациях.