Ветеран ВС США: Владимир Путин виноват лишь в том, что не продал Россию Западу Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент Владимир Путин виноват лишь в том, что не продал Россию Западу, заявил в Twitter американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен.

«Единственное, в чем виновен Путин, так это в том, что он не продал свою страну Западу, как это делали многие раньше», - написал Дрейвен.

Офицер отметил, что Запад знает, что победить Россию в военном отношении - не вариант.

«Они знают, что не могут заставить Россию подчиниться, как они это сделали с Францией, Германией, Великобританией и другими странами», - уточнил он.

Поэтому Западу больше ничего не оставалось, кроме как пойти на необоснованный ордер на арест в МУС, подытожил Дрейвен.

Как писал сайт KP.RU, 17 марта 2023 года непризнаваемый Россией Международный уголовный суд в Гааге, выдал «ордер на арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «ордеры» на арест, выдаваемые Гаагским МУС, для нашей страны юридически ничтожны.

19 марта Дрейвен обвинил Вооруженные силы Украины в том, что они бросают тела погибших солдат у дорог и объявляют их пропавшими без вести, чтобы киевскому режиму не пришлось выплачивать компенсации семьям.

«Мало отдать свою жизнь за Зеленского и западных политиков, но они еще и не позволяют семьям достойно похоронить», - указал он.