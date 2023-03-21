Шольц допустил, что конфликт на Украине продлится долго Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц допустил, что конфликт на Украине будет длиться долгое время. Такое заявление он сделал в Дюссельдорфе, его слова приводит агентство DPA.

«Нужно настраиваться на то, что это еще может продлиться долго», - заявил Шольц.

По словам Шольца, Запад должен продолжать поддерживать Киев.

«При этом мы не действуем легкомысленно», - пояснил канцлер.

Как писал сайт KP.RU, в начале марта текущего года канцлер Шольц на встрече с гражданами в Котбусе (федеральная земля Бранденбург) заявлял, что конфликт на Украине продлится еще долго.

«Нам приходится опасаться того, что это продлится еще долгое время, хотя мы, конечно, каждый день желаем, чтобы это было иначе», - говорил Шольц.

При этом канцлер категорично утверждал, что, по его мнению, необходимо ставить на постоянную основу производство оружия и боеприпасов.

18 марта глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц раскритиковал Шольца и федеральное правительство, заявив, что Шольц имеет превратное представление о существующей в Германии ситуации, а правительство «дезориентировано».

«Господин канцлер, вы теряете связь с реальностью в нашей стране», - прокомментировал Мерца речь Шольца.