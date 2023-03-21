В России хотят запретить импорт 28 пластиковых товаров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минпромторг предложил запретить импорт в Россию ряда товаров, изготовленных из пластика. В список попала одноразовая посуда, пластиковые контейнеры, стаканчики, пакеты, ватные палочки и другие позиции.

Помимо этого, рассматривается ограничение на производство такой продукции внутри страны.

Позиции, оказавшиеся в «черном списке» предлагают заменить биоразлагаемым аналогом, стеклом, бумагой или древесиной.

В Министерстве промышленности и торговли подтвердили "Известиям", что работа над инициативой ведется, но пока очень много спорных моментов, которые нужно обсуждать.

Что касается бизнеса, то большинство компаний к таким резким переменам пока не готовы. Они уверяют, что если пропадет пластиковая упаковка или одноразовая посуда, то альтернатива окажется в разы дороже, что скажется на потребителе.

В Минсельхозе на это ответили, что прорабатываются все варианты, чтобы стоимость новых материалов была экономически целесообразной и не сказалась на цене социально значимой продукции.

Генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов отметил, что многие из альтернативных вариантов не будут пользоваться спросом. Например, заменить дой-пак на жестяную банку. Это приведет к фактическому исчезновению ряда молочных категорий с рынка. А стекло слишком ненадежная тара, не позволяющая обеспечить долгое хранение.

Основной альтернативой зарубежному пластику могут упаковочные материалы из ПЭТ, бумаги, картона, стекла и материалы растительного происхождения, гофрированный и мелованный картон, асептическая и неасептическая тара для жидких пищевых продуктов.

В свою очередь, кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов подтвердил, что посуда из пластика — настоящее зло для организма. Материал содержит опасные вещества, которые могут сказаться на репродуктивной функции женщины, а еще — подорвать иммунитет, вызвать гормональный сбой и онкологические заболевания, передает Пятый канал.

Тем временем, около 2,5 млн тонн древесины можно было бы сохранять в России ежегодно, если бы все кофеманы страны перешли на термокружки и перестали использовать бумажные стаканы. Такие данные приводит Российский экологический оператор (РЭО), пишет "Российская газета".

А в России предложили полностью запретить использование пластика на озере Байкал. Под запретом могут оказаться даже пластиковые пакеты в магазинах, передает "360".