Профессор Гимранов объяснил чуткий сон гормональными сбоями и слишком интенсивной работой Фото: Евгения ГУСЕВА

Сон бывает разный, порой очень чуткий, что слышно буквально каждый шорох. Профессор, доктор медицинских наук, врач-невролог, нейрофизиолог и научный руководитель Клиники восстановительной неврологии Ринат Гимранов объяснил, что такой сон может быть обусловлен рядом факторов: большое количество умственной работы, дисбалансом гормонов и стрессом.

Интенсивные тренировки тоже не дают расслабиться во сне, равно как и избыточное потребление кофеина.

На качество сна влияет интенсивность умственной работы, если она чрезмерна, то возникают сбои. Еще один фактор – проблемы с гормонами и менструальные циклы.

- Влияет на чуткость сна также возраст более пятидесяти лет, наследственная предрасположенность и неосознаваемое психологическое напряжение, – объяснил доктор наук Гимранов «Газете.Ru».

Если появился подобный сбой, то врач советует снизить потребление кофеина и минимизировать физические нагрузки. Важный фактором профилактики будет нормализация режима труда и отдыха.

Важно также знать, что в некоторых случаях чуткий сон – это вполне естественное состояние, оно связано с фазой быстрого сна. На нее приходится 25% от общего объема сна.

А вот депрессия, бессонница, невротические расстройства и злоупотребление алкоголем является поводом обратиться к врачу, чтобы справиться с систематическими нарушениями цикла.

Кстати, длительный хронический недосып увеличивает риск возникновения депрессии, профессионального выгорания, атеросклероза, гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета и деменции. Об RT рассказала врач-сомнолог кандидат медицинских наук София Черкасова.

Хроническое недосыпание также способно спровоцировать развитие болезни Альцгеймера, передает "360".

А вот жалобы на храп, паузы в дыхании, трудности с засыпанием и поддержанием сна, а также сочетание этих симптомов могут быть связаны с развитием инсульта. Об этом «Известиям» рассказал врач-сомнолог, врач-невролог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Руслан Исаев.