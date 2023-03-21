Марина Лошак покинула пост директора ГМИИ имени Пушкина

Пушкинский музей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор музея Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Марина Лошак покинула свой пост. Об этом сообщает министерство культуры России во вторник, 21 марта 2023 года.

"Двадцатого марта Марина Лошак по собственному желанию ушла с поста директора Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина", - говорится в сообщении

Марина Лошак возглавляла Пушкинский музей на протяжении почти десяти лет – с июля 2013 года.

Как ранее писал сайт "КП-Москва", информация о возможной отставке Марины Лошак появилась в телеграм-каналах еще в феврале. Тогда она эти данные опровергла, подчеркнув, что ничего подобного нигде не говорила и у нее есть действующий контракт до 2 апреля этого года, который она не планирует разрывать.

В пресс-службе музея на тот момента также опровергли подобные слухи и отметили, что нынешний директор делает многое для поддержания и укрепления международных связей. Ее профессионализм позволяет организовывать масштабные выставки в партнерстве с всемирно известными галереями и музеями.