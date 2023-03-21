В Гродно задержали террориста, готовившего теракт в Белоруссии

Александр Лукашенко прокомментировал поимку террориста Фото: president.gov.by

21 марта 2023 года спецслужбы Белоруссии задержали террориста в районе города Гродно. По сообщению телеграм-канала “Пул Первого”, приближенного к пресс-службе президента республики, у террориста был изъят большой арсенал оружия, предназначенный для проведения терактов в отношении граждан и должностных лиц.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что преступник при задержании оказал сопротивление, но спецслужбы “сработали блестяще” и провели хорошую операцию, в которой никто из бойцов группы “Альфа” не пострадал, несмотря на применение противником гранат и оружия.

Также Лукашенко отметил, что данный инцидент является очередным сигналом для властей республики. По мнению президента, необходимо "готовиться к любым событиям".

Как писал ранее сайт KP.RU, в начале марта 2023 года Александр Лукашенко сообщил о попытке теракта на военном аэродроме в Мачулищах и задержании украинского диверсанта.