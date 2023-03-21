Экология человека: как найти баланс между окружающей средой и техническим прогрессом

Фото: пресс-служба Ecumene

Как человек взаимодействует с окружающей средой? Почему важно научиться жить в гармонии с собой и социумом? И можно ли настроить свой организм так, чтобы жить долго и счастливо? Эти вопросы лежат в основе целей в области устойчивого развития, установленные ООН на период до 2030 года. И тут, говоря о развитии и улучшении благосостояния человечества, необходимо отметить, что ключевую роль в этом процессе играет сохранение здоровья каждого конкретного человека, на которое в последнее время всё большее влияние оказывают меняющаяся окружающая среда, технологические инновации, увеличение роли науки и образования.

Ректор СПбПУ Андрей Рудской как хозяин площадки в первую очередь рассказал об экосреде Политеха.

- Мы технический университет и те новшества, которые касаются здоровой среды, заслуживают интереса, - подчеркнул ректор. - Лет 5 назад был объявлен глобальный мировой рейтинг, опирающийся на 17 принципов ООН. Организовали конкурс среди высших учебных заведений мира, проверяя, как выполняют показатели устойчивого развития в вузах в разных сферах – науки, образования, медицины и т.д. Наш Политех в течение трех лет входит в первую сотню вузов мира по этим показателям, а в России мы на первом месте. Рядом с нами Белгород и Алтай.

В Политехе огромное влияние уделяется социальной адаптации и студентов, и преподавателей. Комфортабельные общежития, удобные аудитории, жилье для преподавателей, собственные театры, концертный зал, музыкальные ликбезы и многое-многое другое. Или взять экологию окружающей среды — территорию СПбПУ по праву называют «зелёными лёгкими» Калининского района. Не забывают в университете о духовности и нравственности. По мнению ректора Политеха Андрея Рудского в технических вузах очень важно давать не только профессиональное образование, но и воспитывать достойную техническую интеллигенцию.

- Конечно, если говорить о лечение души и тела, то здесь надо использовать все формы классической медицинской науки. Но на мой взгляд есть ещё эмоциональные и этические факторы, — отметил Андрей Рудской. — Всё что сегодня нужно для взаимодействия и понимания социальных требований у нас есть, но мы стараемся дать более глубинные понятия. И если мы что-то прекрасное в человека на духовном уровне внедрим, то он и жить будет правильно. Так что стараемся чтобы из этих стен выходили настоящие граждане своей страны, истинные патриоты России.

Фото: пресс-служба Ecumene

Модератор мероприятия заведующий кафедрой управления проектами и программами ИГСУ РАНХиГС Максим Сафонов напомнил участникам дискуссии, что термин«экология человека» появился именно в СССР в 1983 году. Но то, что было тогда и сейчас, принципиальное разное время. Поэтому возникает вопрос: насколько в системной программировании, в информационных технологиях важна и нужна экология? Потому как сейчас информационный мусор вызывает больше проблем, чем непереработанные бытовые отходы.

- Если говорить про экологию человека с точки зрения программирования, то очевидно что IT-сфера сквозная для всех технологий, - отметил директор Института системного программирования им. В.П. Иванникова Арутюн Аветисян. - Когда мы еще совсем недавно жили вне гаджетов, общество и его развитие было относительно предсказуемо. Сейчас все стремительно меняется и наше сознание тоже. Как никогда глубоким становится разрыв поколений. Полагаю, его надо преодолевать междисциплинарными командами с участием социологов, психологов, медиков, инженеров и т.д. Только так мы поймем, что такое экология человека в современном мире. Есть еще одна проблема. Глобализация и цифровизация бегут вперед с такой скоростью, что человеческий мозг не выдерживает. Вокруг каждого из нас необходима жесткая фильтрация информационного потока. Отсечь лишнее. Иначе не выжить. Раньше у нас было время на адаптацию, сейчас его нет.

Сегодня по данным Всемирной организации здравоохранения к 65-ти годам у каждой женщины на планете пять болезней, а у мужчины — четыре. Поэтому роль технологий на стыке медицины и инженерии значительно возрастает.

- Мы вместе с Политехом делаем такие протезы и импланты, которые позволяют конкретному человеку полноценно существовать в этом мире, - рассказал генеральный директор Федерального научного центра реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта Минтруда России Геннадий Пономаренко, напомнив о совместных с Политехом разработках в этой области. - А без экологии сейчас никуда. И окружающей среды, и экологии человека. И я соглашусь с ректором Политеха, который сказал, что чистая среда формирует чистого человека. Во всех отношениях.