Дизайнеру Артемию Лебедеву предъявили обвинение на Украине за репортаж с Запорожской АЭС Фото: Иван МАКЕЕВ

Служба безопасности Украины заочно выдвинула обвинение в отношении российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева. Поводом стал репортаж, сделанный Лебедевым на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в официальной пресс-службе СБУ.

Согласно заявлениям украинских силовиков, Лебедев в 2022 году якобы «незаконно» попал на территорию Запорожской АЭС, где снял репортаж, имевший «заказной» характер, а затем распространил его через социальные сети на свою полумиллионную аудиторию.

СБУ обвиняет Лебедева в оправдании российской спецоперации, а также в том, что дизайнер «глорифицирует» российские войска, то есть высказывает патриотическое мнение в отношении своей же страны.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Лебедев остро высказывался в отношении знаменитых россиян, решивших сбежать за границу после того, как началась военная спецоперация на Украине.