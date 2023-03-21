Певец Стас Пьеха попал в больницу с коронавирусом Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певца Стаса Пьеху госпитализировали из-за коронавируса. Об этом исполнитель хитов сообщил самостоятельно в своих соцсетях.

42-летний артист поделился кадрами из больничной палаты. Стас Пьеха продемонстрировал на видео, что находится под капельницей. Музыкант рассказал, что причиной госпитализации стал коронавирус, однако он не уточнил — болеет ли он им сейчас или лечится от последствий перенесенного вируса в 2022 году.

— Вот такие весенние новости. Никто не умирает, но "корону" тоже никто не отменял. Лечимся, все окей. Двигаемся дальше. Всем добра и прекрасной весны! — сказал Пьеха.

Ранее музыкант жаловался на проблемы с суставами после перенесенного коронавируса. Сейчас Пьеха старается вести здоровый образ жизни и отказался от некоторых вредных привычек. Как писал ранее KP.RU, артист переболел ковидом уже минимум четыре раза.

Напомним, неделю назад с тромбом был госпитализирован в красноярскую больницу Александр Розенбаум. Артиста беспокоила боль в ноге, которую он пытался какое-то время скрыть.