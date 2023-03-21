С помощью ДОМ.РФ в Тюмени начали строить первый квартал по договору комплексного развития территории

Сегодня в Тюмени вбили первую сваю на месте будущего ЖК "Авторский", который станет первым реализованным проектом КРТ на участке от ДОМ.РФ. Фото: пресс-служба ГК "Страна Девелопмент"

В Тюмени началось строительство первого дома жилого комплекса комфорт-класса «Авторский». Группа компаний «Страна Девелопмент» реализует проект на участке площадью 8,4 га, полученном по итогам первого в России аукциона ДОМ.РФ на право заключения договора комплексного развития территории (КРТ) в декабре 2021 года.

ПРИМЕР ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

В составе жилого комплекса на улице Ирбитской планируется построить четыре дома (от двух до 16 этажей) общей площадью застройки более 110 тыс. кв. м. Разрешение на строительство первого дома на 403 квартиры было получено в феврале 2023 года. Всего здесь запланировано к вводу 1727 квартир площадью более 71 тыс. кв. м. Строительство ведется с проектным финансированием Банка ДОМ.РФ в размере 6,5 млрд рублей. Продажи стартуют весной 2023 года. Проект должен быть завершен в 2025 году.

В церемонии начала строительства комплекса приняли участие управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов, президент ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков, заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов и глава Тюмени Руслан Кухарук.

«Тюменская область — лидер по строительству жилья на участках, переданных застройщикам Институтом развития. Сейчас на них реализуются 19 проектов, а всего местные инвесторы получили от ДОМ.РФ около 600 га. Общий градостроительный потенциал участков — 4,5 млн кв. м жилья. Это квартиры и дома примерно для 90 тыс. семей, — отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов. – Будущий ЖК в Тюмени — пример эффективной работы ДОМ.РФ, региона и застройщика. Наше участие в проекте позволило ускорить выход на площадку, снизить издержки на старте стройки. Рассчитываем, что опыт застройщика позволит создать современный квартал с необходимой людям инфраструктурой».

В составе жилого комплекса к 2025 году планируется построить четыре дома на 1727 квартир общей площадью более 71 тыс. кв. м. Фото: пресс-служба ГК "Страна Девелопмент"

Участники церемонии также побывали на стройплощадке ЖК «Домашний» — первого в России «цифрового» микрорайона за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. В конце 2022 года благодаря активному применению механизмов ДОМ.РФ здесь был досрочно сдан первый многоквартирный дом. Всего в составе ЖК планируется построить 24 дома общей жилой площадью более 380 тыс. кв. м. Это один из первых кварталов в России, который строится с применением инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ (на сумму около 0,7 млрд рублей). Проектное финансирование Банка ДОМ.РФ составило 26,7 млрд рублей. Строительство планируется завершить в 2026 году.

«ТЮМЕНЬ – ОСОБЕННЫЙ ГОРОД»

«Тюмень для нас — особенный город. Здесь появилась наша компания. Именно здесь мы применяем свои лучшие разработки и масштабируем их на всю Россию. Сегодня мы осмотрели два важных для нас проекта, каждый по-своему новаторский — закладка первой сваи на участке КРТ на ул. Ирбитской и ЖК «Домашний», который реализуется с использованием механизма инфраструктурных облигаций от ДОМ.РФ», — пояснил президент ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.

При реализации проектов застройщик, помимо озеленения и благоустройства, планирует построить на территории комплексов объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. На первых этажах ЖК предусмотрены коммерческие помещения под размещение магазинов, аптек, кафе, салонов красоты и т.п. Дома в составе комплексов будут объединены пешеходными бульварами.

Только в прошлом году на землях от ДОМ.РФ в Тюменской области было введено около 570 тыс. кв. м жилья.