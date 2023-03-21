В Германии раскрыли план контрнаступления ВСУ Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины в запланированном на весну 2023 года контрнаступлении попытаются пойти по Запорожскому и Луганскому направлениям. Об этом сообщила немецкая газета Bild, ссылаясь на неназванного чиновника НАТО.

В статье отмечено, что ВСУ якобы попытаются разрушить сухопутный мост в Крым при помощи поставляемых НАТО дальнобойных вооружений. Также чиновник отметил, что Россия прекрасно понимает план возможного наступления украинских сил.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц ранее подробно разобрал возможные сценарии контрнаступления ВСУ. Он отметил, что по результатам украинских “разведок боем” на Запорожском направлении российские военные не только показали умение отбивать внезапные атаки противника, но и “азартное желание делать это”.

Напомним, иностранные журналисты и некоторые украинские военные начинают сомневаться в возможности украинской армии провести запланированное контрнаступление. Качество ВСУ, по мнению некоторых аналитиков, сильно ухудшилось за последний год из-за потери большинства высококвалифицированных военных.