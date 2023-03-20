AT: Киев потерял почти всех военных, проходивших подготовку НАТО с 2014 года

В рядах ВСУ почти не осталось военных, проходивших подготовку в НАТО с 2014 года Фото: REUTERS

В ходе активной фазы украинского кризиса вооруженные силы Украины потеряли убитыми почти всех бойцов, прошедших военную подготовку под руководством специалистов НАТО с 2014 по 2022 год. К такому мнению пришли западные эксперты в ходе закрытой конференции по внешней политике, об этом сообщило издание Asia Times 20 марта 2023 года.

Также эксперты отметили, что из-за потерь опытных военных ВСУ приходится отправлять новобранцев на линию соприкосновения практически без подготовки. По их словам, темпы потерь растут из-за общего падения качества вооруженных сил Украины.

Ухудшение качества ВСУ ранее также отмечало издание Washington Post. Как писал сайт KP.RU, издание сообщало о потерях Киева в 120 тысяч человек убитыми и ранеными, среди которых большую часть составляют самые опытные бойцы, проходившие подготовку в странах североатлантического альянса.

Напомним, из-за общего снижения качества вооруженных сил Украины, на западе усомнились в возможностях Киева провести запланированное на весну 2023 года контрнаступление.