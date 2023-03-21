РФ готова поддержать китайский бизнес, желающий заменить покинувшие Россию компании, отметил глава государства Фото: REUTERS

В торговле между Россией и Китаем все большую роль играют национальные валюты, две трети товарооборота осуществляются в рублях и юанях, заявил президент России Владимир Путин.

«Важно, что во взаимной торговле используются национальные валюты. Следует и далее поощрять эту практику. Уже две трети товарооборота осуществляются в рублях и юанях», – сказал в ходе расширенной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как отметил президент РФ, российская сторона готова поддержать китайский бизнес, желающий заменить покинувших Россию западные компании.

Путин заявил, что две трети товарооборота России и Китая осуществляются в национальных валютах

В торговле между Россией и Китаем все большую роль играют национальные валюты, две трети товарооборота осуществляются в рублях и юанях, заявил президент России Владимир Путин.

«Важно, что во взаимной торговле используются национальные валюты. Следует и далее поощрять эту практику. Уже две трети товарооборота осуществляются в рублях и юанях», – сказал в ходе расширенной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как отметил президент РФ, Москва поддерживает использование юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки и Латинской Америки. Кроме того, Путин подчеркнул готовность российской стороны поддержать китайский бизнес, желающий заменить покинувшие Россию западные компании.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 21 марта, в Кремле начались переговоры президента РФ и председателя КНР в расширенном формате. Российский лидер начал выступление с подведения кратких итогов закрытой встречи, заявив о достигнутых договоренностях по развитию двусторонних отношений с Китаем, укреплении российско-китайских связей и сотрудничества на мировой арене.

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