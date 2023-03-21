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НовостиПолитика21 марта 2023 14:27

Путин заявил, что две трети товарооборота России и Китая осуществляются в национальных валютах

РФ готова поддержать китайский бизнес, желающий заменить покинувшие Россию компании, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
РФ готова поддержать китайский бизнес, желающий заменить покинувшие Россию компании, отметил глава государства

РФ готова поддержать китайский бизнес, желающий заменить покинувшие Россию компании, отметил глава государства

Фото: REUTERS

В торговле между Россией и Китаем все большую роль играют национальные валюты, две трети товарооборота осуществляются в рублях и юанях, заявил президент России Владимир Путин.

«Важно, что во взаимной торговле используются национальные валюты. Следует и далее поощрять эту практику. Уже две трети товарооборота осуществляются в рублях и юанях», – сказал в ходе расширенной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как отметил президент РФ, российская сторона готова поддержать китайский бизнес, желающий заменить покинувших Россию западные компании.

Путин заявил, что две трети товарооборота России и Китая осуществляются в национальных валютах

В торговле между Россией и Китаем все большую роль играют национальные валюты, две трети товарооборота осуществляются в рублях и юанях, заявил президент России Владимир Путин.

«Важно, что во взаимной торговле используются национальные валюты. Следует и далее поощрять эту практику. Уже две трети товарооборота осуществляются в рублях и юанях», – сказал в ходе расширенной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как отметил президент РФ, Москва поддерживает использование юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки и Латинской Америки. Кроме того, Путин подчеркнул готовность российской стороны поддержать китайский бизнес, желающий заменить покинувшие Россию западные компании.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 21 марта, в Кремле начались переговоры президента РФ и председателя КНР в расширенном формате. Российский лидер начал выступление с подведения кратких итогов закрытой встречи, заявив о достигнутых договоренностях по развитию двусторонних отношений с Китаем, укреплении российско-китайских связей и сотрудничества на мировой арене.

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