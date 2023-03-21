Путин призвал наращивать расчеты в юанях при торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки

Путин призвал наращивать расчеты в юанях при торговле со другими странами Фото: Михаил Метцель /ТАСС

Россия поддерживает развитие расчетов в юанях при торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе.

«Мы за использование китайских юаней в расчетах между РФ и странами Азии, Африки, Латинской Америки», – сказал глава государства.

По мнению Путина, такая форма расчетов будут развиваться между российскими компаниями и их коллегами в третьих странах.

Как писал сайт KP.RU, переговоры российского и китайского лидеров проходят в Кремле во вторник, 21 марта. Президент РФ начал выступление с подведения кратких итогов закрытой встречи, заявив о достигнутых договоренностях по развитию двусторонних отношений с Китаем, укреплении российско-китайских связей и сотрудничества на мировой арене.

Путин также подчеркнул, что уже в 2023 году российско-китайские торговый оборот перевалит за отметку в 200 миллиардов долларов. В совместной инвестиционной сфере двух стран уже сформирован огромный пакет, поддерживающий различные отрасли, на сумму свыше 165 миллиардов долларов, добавил политик.