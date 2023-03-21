Врач развеяла популярный миф о йоде

Диетолог Круглова развеяла миф о сетки из йода Фото: Кира ИВАНОВА

Диетолог Наталья Круглова рассказала, что восполнение йододефицита в организме с помощью нанесения на кожу йодовой сетки невозможно. Такой способ врач назвала мифом, передает ее слова NEWS.ru.

Диетолог объяснила, что такой способ восполнить йод в организме не работает сразу по нескольким причинам. Одна из них состоит в том, что у «аптечного» йода и того, который содержится в продуктах и необходим человеку, разные структуры соединений.

Врач развеяла еще один миф о йодной сетке: некоторые считают, что с ее помощью можно определить, есть ли у человека йододефицит. Якобы, если линии быстро впитываются в кожу, то значит организм испытывает недостаток этого элемента. Этот метод нерабочий, отметила Наталья Круглова.

Специалист добавила, что избежать йододефицита легко. Для этого нужно включить в свой рацион рыбу, морепродукты и йодированную соль.