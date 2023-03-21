Психотерапевт заявил, что живущие в "однушках" семьи разводятся чаще Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В России в среднем на одного человека приходится 23 кв.м. жилья. Есть регионы, где показатель выше – в Дагестане это 33 м², а вот в Республике Тыва всего 17 м². В Москве средняя площадь составляет 21 м² на человека.

От размера жилплощади зависит психологический комфорт жильцов. Если человек проживает один, то в квартире, помимо кухни и санузла, оптимальным будет минимум две комнаты – гостиная и спальня. А для семьи комфортной считается большая площадь.

Врач-психиатр, психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг говорит, что количество спален должно быть равно числу проживающих. Если живут муж, жена и ребенок, то должно быть три комнаты для комфортного размещения.

- Если в семье есть мама, папа и двое детей разного пола, должно быть минимум четыре спальни, – сказал психотерапевт «Абзацу».

А вот однокомнатная квартиру, по мнению врача, не подходит для проживания семьи, даже без детей, так как нарушается межличностное пространство.

- Возрастает количество конфликтов и увеличивается степень их тяжести. Если мы возьмем статистику, в таких семьях разводы встречаются чаще, - говорит врач.

Владимир Файнзильберг подчеркнул, что во многих странах дома с «однушками» вовсе не стоят. А вот в России это очень популярный формат, который в последние годы, наоборот сокращается. Застройщики все активнее урезают метры.