Российские ученые придумали устройство для повышения стрессоустойчивости на основе гончарного круга Фото: Анна КОЛГАНОВА

Специалисты Белгородского государственного университета придумали и создали устройство для развития стрессоустойчивости. Он состоит из гончарного круга, во время работы с которым пользователь постепенно сталкивается со все большим количеством раздражающих факторов. О разработке отечественных ученых пишет Газета.ru.

Комплекс оснащен датчиками, которые измеряют уровень стресса организма. Изначально человек просто использует гончарный круг. Затем ему начинают целенаправленно мешать различные факторы — меняется скорость вращения гончарного круга, он наклоняется, включаются и выключаются нагревательный элемент, вибромотор и звуковоспроизводящее устройство.

К концу сеанса эти раздражители включаются вместе.

Пользователь может отслеживать свой текущий уровень стресса, тем самым тренируя устойчивость психики.

Ученые постоянно ищут способы борьбы со стрессом. Одним из способов считается ароматерапия. Как рассказала Life.ru отоларинголог Кристина Савранская, лучшими запахами для помощи психики считаются лаванда, роза, ваниль, мелисса, бергамот, иланг-иланг. Также полезно понюхать то, что связано с приятными воспоминаниями — шоколад, сдобу, мамины духи.

Другие специалисты предлагают повышать стрессоустойчивость организма с помощью потребления определенных продуктов. Нутрициолог Елена Свиридова рассказала RT, что лидируют в этих списках зеленые овощи, сельдерей и цитрусовые.