Мурманский палтус и камчатский краб: Опубликовано меню обеда Владимира Путина и Си Цзиньпина, фото: ТАСС

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина 21 марта не могла проходить без обеда - переговоры долгие, а кушать надо даже главам государств. Стало известно меню, которое предлагалось во время этой встречи, о чём сообщает издание 360tv.

Так, Владимиру Путину и Си Цзиньпину предлагалось на выбор два меню - обычное и постное. В обоих было по шесть позиций, за исключением лёгкой вариативности в меню с мясными и рыбными блюдами.

В обычном меню предлагались следующие угощения: салат с карельской форелью и огурцами, крокет из камчатского краба с трюфельным маслом, борщ с томлёной уткой, цитрусовый щербет. Следующая позиция была вариативной, предлагалось выбрать между мурманским палтусом на овощном желе и стейком из мраморной говядины с копчёным пюре. На десерт давали малиновый мусс.

Постной меню, традиционно, менее претенциозное. В нём предлагались: салат из печёного сельдерея с белыми грибами, пельмени со шпинатом, борщ с черносливом, цитрусовый щербет, рисовая лапша с овощами и фруктовый салат с чайным желе.

Ранее KP.RU сообщал о том, что переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Кремле прошли успешно, главы государств пришли к взаимному согласию по многим вопросам.