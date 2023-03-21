Социолог Макушева объяснила, почему часто исчезает мотивация к занятиям спортом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Социолог, руководитель лаборатории спортивных исследований Мария Макушева поделилась с Газетой.ru результатами исследования мотивации новичков в спорте. 8 из 10 человек, которые не занимаются тренировками, начинал их и бросал. Специалисты выяснили, куда девается мотивация.

— У большинства новичков — большие и утилитарные цели: похудеть, быть энергичным, как в свои 20 лет, иметь здоровую спину и т.д. На этом пути их подстерегает, во-первых, потеря мотивации при достижении первых результатов, во-вторых, разочарования от отсутствия быстрых побед. Любая отсроченная цель слабее, чем удовольствие от процесса. Те, кому удается найти в спорте радость от самого процесса, остаются надолго, — рассказала Макушева.

Другой причиной, почему люди теряют интерес к занятиям, становится долгая дорога от дома до спортзала.

Нередки и ситуации, когда из-за советов непрофессионалов люди берут на себя чрезмерные нагрузки и перегорают.

В России пытаются популяризировать занятия спортом среди детей. Для этого с 2024 года создадут спортклубы при учебных заведениях. Это позволит привлечь больше школьников к физической активности, рассказала в эфире ОТР зампредседателя Комиссии Общественной палаты по физкультуре и популяризации ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева.

Активная кампания по вовлечению разных слове настроения в тренировки ведется неспроста. Физическая активность необходима для здоровья. Как писал ФАН, всего лишь 11 минут интенсивной ходьбы в день снижает риск преждевременной смерти.