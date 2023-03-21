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НовостиПолитика21 марта 2023 17:40

Путин назвал высокорезультативными переговоры с Си Цзиньпином

Россия и Китай поставили масштабные и дерзкие цели на перспективу, заявил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Как отметил российский лидер, отношения Москвы и Пекина являются примером того, как должны взаимодействовать мировые державы

Как отметил российский лидер, отношения Москвы и Пекина являются примером того, как должны взаимодействовать мировые державы

Фото: REUTERS

Переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле были высокорезультативными, заявил президент России Владимир Путин во время приема по случаю визита китайского лидера в Москву.

«С удовлетворением могу констатировать высокую результативность переговоров состоявшихся у нас с председателем КНР. Мы подписали заявления об углублении двусторонних отношений, вступающих в новую эпоху, и о развитии экономического сотрудничества до 2030 года. Обозначили горизонты нашего партнерства, поставили масштабные, в хорошем смысле дерзкие цели и задачи на перспективу», – сказал глава государства

Как отметил российский лидер, отношения Москвы и Пекина являются примером того, как должны взаимодействовать мировые державы, отвечающие за безопасность в мире.

Напомним, ранее Си Цзиньпин назвал переговоры с президентом России в Кремле продуктивными. Как заявил китайский лидер на пресс-конференции, связи между странами вышли за рамки двусторонних отношений, и имеют большое значение для миропорядка. По его словам, на встрече в Кремле были подведены результаты отношений России и Китая за последние десять лет.

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