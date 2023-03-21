Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России образцовым примером Фото: REUTERS

Отношения Китая и России за прошедшие десять лет стали более крепкими и устойчивыми, это отношения двух великих держав, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Во время торжественного ужина в Кремле он напомнил, что свой первый визит в Россию на посту китайского лидера совершил еще в 2013 году.

«Наши отношения стали более крепкими, зрелыми, устойчивыми», - сказал Си.

Китайский лидер подчеркнул, что «вместе мы показали образцовый пример отношений между великими державами».

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин назвал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле высокорезультативными.

«Обозначили горизонты нашего партнерства, поставили масштабные, в хорошем смысле дерзкие цели и задачи на перспективу», – сказал глава государства.

Президент отметил, что отношения Москвы и Пекина являются примером того, как должны взаимодействовать мировые державы, отвечающие за безопасность в мире.

Также, Владимир Путин поддержал план Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине.