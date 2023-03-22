В Херсонской области восемь человек госпитализированы с симптомами птичьего гриппа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Херсонской области восемь человек из Горностаевского района госпитализированы с симптомами птичьего гриппа, об этом сообщил ТАСС представитель экстренных служб региона.

«В настоящий момент на лечении в больнице города Скадовска находятся восемь человек. Все они эвакуированы из Горностаевского района», - сказал собеседник.

По его словам, у одного пациента диагноз подтвержден лабораторно.

Ранее вспышка птичьего гриппа произошла на птицеферме поселка Великая Александровка, который расположен на подконтрольном киевскому режиму правобережье Днепра в Херсонской области.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны России обнародовало итоги изучения документов о биолабораториях США на Украине.

Как отмечалось, из 7 заказчиков работы биолабораторий на Украине ни одного чисто научного, при этом сразу 4 военных.

Инвесторами лабораторий были Джордж Сорос и Хантер Байден - сын президента США.

В начале февраля 2022 года все патогенные биоматериалы из хранилища биолабораторий были экстренно вывезены военно-транспортным самолетом в США. Оставшиеся штаммы экстренно уничтожены по приказу Минздрава Украины в день начала спецоперации 24 февраля.