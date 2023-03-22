Президент Мексики напомнил США о подрыве «Северных потоков» Фото: REUTERS

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор прокомментировал доклад госдепа США о правах человека с критикой властей Мексики словами это «чистое политиканство», а Вашингтон должен и сам ответить на обвинения в саботаже на трубопроводах «Северный поток».

«Это неправда, они врут, это чистое политиканство... Это как если бы мы оценивали их с точки зрения прав человека: «Почему бы вам не освободить Ассанжа?», - заявил президент Мексики на пресс-конференции.

Глава Мексики отметил, что «если говорить об актах насилия, почему отмеченный наградами журналист из США утверждает, что правительство США совершило саботаж на газопроводе из России в Европу?».

Как писал сайт KP.RU, 1 марта 2022 года президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Мексика не присоединится к санкционным мерам в отношении Кремля.

В начале июня 2022 года в Лос-Анджелесе со скандалом открылся Саммит Америк.

Причиной конфликта стало негостеприимное поведение США, которые решили не пускать на форум «неправильные» страны, которые не отвечают представлениям Белого дома о демократии. А именно: Венесуэлу, Кубу и Никарагуа.

В результате президент Мексики Андрес Лопес Обрадор из солидарности с неприглашенными отказался от визита. Также не поехала президент Гондураса Сиомара Кастро. Не в было на встрече и лидера Гватемалы.

Напомним, 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО летом прошлого года.