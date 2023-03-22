Российские артиллеристы назвали первостепенные цели при наступлении на артемовском направлении Фото: Александр КОЦ

Пехота противника, техника и укрепрайоны являются основными целями российских артиллеристов при наступлении на Артёмовском направлении в Донбассе, об этом рассказал РИА Новости боец группы «Вагнера» расчета гаубицы Д-30.

«Основная задача у нашей артиллерии - подавление пехоты противника, техники, укрепрайонов и блиндажей», - сообщил артиллерист.

По его словам, «противник огрызается, но мы подавляем цели и подавляем противника».

«Настрой мощный - будем работать до победы», - подчеркнул командир расчета.

Как писал сайт KP.RU, 25 февраля 2023 года издание Newsweek привело слова наемника, бывшего морского пехотинца армии США Оффенбекера, участвующего в боевых действиях на стороне ВСУ.

Оффенбекер заявил, что средняя продолжительность жизни на передовой составляет около четырех часов. При это он назвал бои у города «мясорубкой».

По словам наемника, ВСУ, скорее всего, не сможет удержать Артемовск под своим контролем.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы России взяли под контроль все высоты в окрестностях Артемовска Донецкой Народной Республики.