Guardian: Большинство стран не поддерживают позицию Запада по украинскому кризису Фото: REUTERS

Большинство стран не разделяют взглядов Запада на украинский кризис, об этом написал обозреватель Guardian Джонатан Стил.

«Сейчас, спустя 30 лет после распада Советского Союза, налицо признаки приближения окончания однополярного мира с американским доминированием», - заявил журналист.

По его мнению, в число соперников США входит уже не только Россия, а «все более уверенный в себе Китай».

Автор отметил, что «активность также проявляют главы стран Глобального Юга».

Обозреватель указал, что действия США и их союзников вызывают сомнения у стран Азии, Африки и Латинской Америки.

«Эпоха превосходства США, несмотря на увеличение влияния Вашингтона на Европу в свете конфликта на Украине, может подойти к концу», - подытожил Стил.

Как писал сайт KP.RU, 13 декабря 2022 года газета Washington Post сообщила, что лидеры африканских стран не поддерживают позицию США по урегулированию конфликта на Украине.

Как отмечалось в публикации, идея США «наказать Россию» не понравилась лидерам государств Африки, которые настаивают на дипломатическом решении сложившейся ситуации.

При этом 25 февраля 2023 года в Берлине проходила манифестация против поставок вооружений Киеву, в ней принимали участие более 25 тысяч человек.

Протестующие призвали канцлера Шольца немедленно остановить эскалацию поставок оружия.

Также они требовали, чтобы он возглавил альянс для прекращения огня и мирных переговоров как на немецком, так и на европейском уровне.