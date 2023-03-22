Джо Байден признался, что ему страшно находиться в Белом доме и рассмешил толпу Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден признался, что ему страшно находиться в Белом доме, после того, как решил процитировать поэта Ричарда Бланко, но запутался в словах и вызвал смех толпы.

На мероприятии в Белом доме Байден награждал лауреатов за достижения в области гуманитарных наук и искусств и вручал им национальные медали. В своей вступительной речи он попытался процитировать строки Бланко, но начал запинаться и путать слова.

«Извините, давайте я начну заново, мне страшно здесь находиться», - признался Байден.

После этого по залу прокатилась волна смеха.

Как писал сайт KP.RU, 3 февраля 2023 года Байден в очередной раз допустил оговорку. Во время выступления по случаю 30-й годовщины закона о семейном и медицинском отпуске он заявил, что «более половины женщин в моем кабинете, более половины членов моего кабинета, более половины женщин в моей администрации - женщины».

В августе 2021 года Байден заявлял, что в некоторых регионах страны привившимся от коронавирусной инфекции американцам выдают по сто тысяч долларов.

Также президент США три раза путал имя конгрессмена-демократа Дона Бейера, а также перепутал имя губернатора Мичигана. Во время переговоров не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии.

Помимо этого, Байден долго не мог вспомнить имя администратора Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Динна Крисуэлла всего через несколько минут после разговора с ним.

В конце февраля текущего года бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон заявил, что администрация президента США скрывает правду о состоянии здоровья американского лидера Джо Байдена, что вызывает «тревогу».