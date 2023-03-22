Пушков: Недовольство Европы визитом Си Цзиньпина в Россию вряд ли изменит позицию Китая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Недовольство Европы из-за визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию вряд ли изменит позицию Китая, об этом написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

«В дни пребывания главы КНР в Москве президент Чехии Петр Павел сообщил, что в ряде стран Европы проводится ревизия отношений с Пекином», - сказал Пушков.

Сенатор подчеркнул, что если это прямой намек на недовольство Европы политикой Пекина и его сближением с Москвой, то можно предположить, что это вряд ли заметно повлияет на поведение КНР.

«В Пекине прекрасно осознают, что степень автономии Европы от США сильно сократилась за последние годы», - отметил он.

По словам Пушкова, ценность Европы как экономического партнера Китая подрывается ее политической ненадежностью.

Как писал сайт KP.RU, в Вашингтоне и Брюсселе уверены: Москва и Пекин - это угроза их доминирующему положению в мире. В натовских документах и всяких стратегиях так и прописано: Россия - непосредственный враг, Китай - главный враг на перспективу.

20 марта 2023 года издание Bloomberg заявило, что председатель КНР Си Цзиньпин своим визитом в Москву выразит поддержку политики России в вопросе украинского кризиса.

Кроме того, задолго до начала государственного визита Си Цзиньпина в Россию западные СМИ стали публиковать различные прогнозы и предположения.

Так, американский телеканал ABC7 сообщил, что «визит подал убедительный сигнал западным лидерам, союзным с Украиной – их усилия по изоляции Москвы не увенчались успехом».

CNN считает, что «за визитом Си Цзиньпина будут внимательно следить по причине любого его потенциального воздействия на (украинский) конфликт».

Издание The Guardian отметило некоторые элементы протокола встречи, подчеркивающие характер отношений российского и китайского лидеров: «Путин пригласил Си сесть рядом с ним, в отличие от белого длинного стола, за которым российский президент сидел с президентом Франции Макроном».