США и Британия достигли рекордного дефицита торгового баланса в 2022 году Фото: REUTERS

США и Британия по итогам 2022 года зафиксировали рекордные дефициты торгового баланса - 1,18 триллиона и 290,4 миллиарда долларов, став лидерами по этому показателю среди крупных экономик, об этом свидетельствует анализ РИА Новости данных национальных статслужб.

«США по итогам 2022 года нарастили торговый дефицит на 9,9% - до максимальных за всю истории наблюдений 1,18 триллиона долларов», - отмечается в статье.

В публикации подчеркнули, что у Британии отрицательное сальдо торгового баланса выросло на треть - до 290,4 миллиарда долларов.

«Абсолютным лидером по росту торгового дефицита стала Польша, где показатель подскочил в 52,5 раза - до 21 миллиарда долларов», - указали в агентстве.

Как писал сайт KP.RU, в марте стало известно, что в США рухнули сразу несколько крупных банков. Один из них - Silicon Valley Bank входил во вторую десятку по активам и был крупнейшим кредитором модных технологических стартапов из Кремниевой долины. Общий объем потерь оценивают в 300 миллиардов долларов.

В статье отмечали, что на финансовом рынке США надулся огромный пузырь. Госдолг США составляет свыше 31 триллиона долларов.

16 марта 2023 года президент России Владимир Путин на съезде Российского союза предпринимателей и промышленников заявил, что российская экономика начинает развиваться по новой модели. Президент считает, что уже во втором квартале 2023 года можно ожидать роста ВВП.