Ветеран ВС США Дрейвен: Армия США при столкновении с Россией потерпела бы разгром Фото: Иван МАКЕЕВ

При столкновении с армией России американские войска потерпели бы сокрушительное поражение, об этом написал в Twitter ветеран войск США Ноктис Дрейвен.

«Как тот, кто служил и видел нашу армию, когда она была сильнее, чем сейчас, я могу подтвердить, что наши войска потерпели бы сокрушительное поражение в битве против России или Китая», - заявил Дрейвен.

Он отметил, что к ослаблению армии США привело внедрение прогрессивной либеральной политики в военные структуры.

Ветеран пояснил, что качество подготовки снизилось из-за того, например, что женщин начали беспрепятственно принимать даже в структуры специального назначения.

«Много усилий тратится на внедрение ЛГБТ-идеологии, что оставляет меньше ресурсов на качественную подготовку бойцов», - подытожил Дрейвен.

Как писал сайт KP.RU, 19 марта 2023 года Ноктис Дрейвен обвинил ВСУ в том, что они бросают тела погибших солдат у дорог и объявляют их пропавшими без вести, чтобы киевскому режиму не пришлось выплачивать компенсации семьям.

«Мало отдать свою жизнь за Зеленского и западных политиков, но они еще и не позволяют семьям достойно похоронить», - написал Дрейвен.

15 марта 2023 года ветеран Дрейвен, комментируя слова главы МИД Канады Мелани Жоли, назвавшей целью ее правительства смену власти в РФ, заявил о том, что западные страны осознают свою неспособность победить Россию на поле боя.

«Запад знает, что военное поражение России - это не вариант, потому что Запад не может победить Россию на поле боя. Он будет делать то, что делает всегда - пытаться нападать из тени», - отметил он.