Владимир Рогов Фото: СОЦСЕТИ

Если Вооруженным силам Украины (ВСУ) отдадут приказ перейти в наступление в Запорожской области, то киевский режим, скорее всего, ждет крах, а украинскую армию – разгром. Об этом заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Если вашингтонский обком даст команду Зеленскому начать наступление в Запорожской области, то это может стать фатальным для всего киевского режима и украинской армии", - подчеркнул Рогов.

По его словам, российские силы в регионе готовы дать решительный отпор.

Как ранее писал сайт KP.RU, власти Запорожской области зафиксировали присутствие 40-тысячной группировки ВСУ в районе поселка Пришиб, который расположен в 50 километрах к северу от Мелитополя.

По словам главы региона Евгения Балицкого, организована "крепкая двойная линия как минимум глубокого эшелонирования", готовая к отражению атаки украинских войск.

Напомним, в начале марта ВСУ обстреляли российских силовиков во время ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.